Dybala: “No imagino un Mundial sin Argentina”

"Lo que pasó con PSG nos sirve para estar atentos, porque no están muertos para nada con el 3-0. Tienen grandes jugadores, de mitad de cancha para arriba desequilibrantes. Tenemos que estar preparados psicológicamente y además situaciones vamos a tener", concluyó Dybala.

El delantero cordobés manifestó que fue "decisión propia" la renovación del contrato con Juventus, un club que "no tiene nada que envidiarle" a otros como Barcelona y Real Madrid de España y Bayern Munich de Alemania.

Dybala, quien se manifestó "contento" por los elogios de Maradona a sus actuaciones recientes, admitió que no tuvo "mucha suerte" en el seleccionado argentino a raíz de lesiones que lo privaron de algunos partidos.

"Como (Diego) Maradona hubo uno, Messi también. Quizás a Leo no le gustó que lo comparen con Diego y hay una gran diferencia entre Leo y yo. Yo soy Dybala, él siempre será Messi y hay que disfrutarlo por lo que hace", manifestó el ex Instituto de Córdoba.

"No imagino un mundial sin la Argentina. Quiero ganar el mundial como todos los argentinos y siempre tratamos de hacer lo mejor para ayudar a (Lionel) Messi", manifestó Dybala en diálogo con TyC Sports.

El delantero de Juventus de Italia Paulo Dybala afirmó hoy que no se imagina el Mundial Rusia 2018 "sin la Argentina" a pesar de la crisis futbolística del equipo en la Eliminatorias Sudmericanas, en las que se posiciona quinto y en zona de repechaje.

