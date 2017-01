El Rally Dakar 2017 parte desde Asunción

Si bien la participación argentina no es mala este año, ya que llega al 11 por ciento, la nómina de los compatriotas sufrió notables bajas como la de los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli, 1 y 2 de la categoría quad, además del abandono en las últimas semanas del salteño Kevin Benavides, quien era un firme candidato para llevarse el Dakar en motos, pero una fractura en los últimos días de entrenamiento lo dejó afuera.

En las dos semanas de competencia no faltarán las etapas maratón, aquellas en la que los competidores duermen en un campamento alejado de sus equipos y mecánicos por lo que deben cuidar al máximo sus máquinas; otras en las que el GPS se anule totalmente; y la Súper Belén, en la que los pilotos largarán de a tandas de 10 y supondrá el filtro de la segunda parte.

