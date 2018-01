El jugador de Central Fernando Tobio agredió a una chica a la salida de un bar

El defensor de Rosario Central Fernando Tobio fue filmado cuando insultó a una mujer y luego la empujó, en la puerta del bar Growler Garage, ubicado en barrio Pichincha. El video, que ya circula a través de las redes sociales, fue grabado este jueves por la noche. El zaguero estaba acompañado por al menos tres integrantes del plantel, que no tuvieron participación en el hecho

"Que me chupe bien la pija la cuatro ojos", le dijo el zaguero central a una joven que le respondió: "Ah, qué bonito".

Después de la agresión verbal, Tobio empujó a la chica y forcejeó con una persona que se interpuso para que dejara de agredirla.

No está claro el origen del conflicto, que se produjo en la zona de Brown y Francia. En el video una amiga de la víctima dice que va a denunciar al jugador.

Por su parte, el dueño de Growler Garage, Guillermo Frisco, manifestó en el programa Zapping Sport (Radio 2) que conduce Luis Ricossa, que él estaba adentro del local cuando ocurrió el hecho. "Escuché ruidos, gritos. Las chicas tienen entre 25 y 30 años, vienen muy seguido. Nunca hubo inconvenientes. Me quedé con ellas para ver si estaban bien después de lo sucedido", comentó.

Frisco agregó que tras el episodio, los jugadores canallas se fueron en autos y continuaron intercambiando insultos. "No sabemos el origen del conflicto. Por lo que me dijeron, ellas habrían sido agredidas sin fundamento. No sé más que eso", concluyó.