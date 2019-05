El nuevo gigante que promete conmocionar a la NBA

Los ojos de los especialistas y los magnates de la NBA tienen un nuevo foco de atención: Tacko Fall, el pivot senegalés que mide 2,29 y tiene un alcance de manos en salto de 3,73 metros. Será la figura del próximo draft, con grandes chances de meterse en la liga más importante y espectacular del básquet a nivel mundial.

Tacko Fall llegó a Estados Unidos con 16 años y estuvo al borde de quedar en la calle, pero su altura llamó la atención de varias universidades que quisieron sumarlo para su equipo de básquet. Hasta que la Universidad de Florida Central lo convocó, nunca había practicado este deporte.

Sin embargo, ahora será parte del próximo draft, aunque sus características no parecen adaptarse a las mayores franquicias ya que no tira triples y le cuesta recorrer la cancha, pero puede llegar a los 3.18 metros (13 centímetros más que el aro) con los brazos extendidos por lo que no hace volcadas y nunca fue bloqueado por sus adversarios.

Estableció una nueva marca como en altura, envergadura (2.50 metros), alcance estando parado (3.11 metros) y alcance de salto (3.73 metros).

De llegar a la liga estadounidense, sería el segundo más alto de la historia, detrás de Muresan y Manute Bol (2.31) y en la misma línea que Yao Ming y Shawn Badley.