El país grita con el alma: Argentina le ganó a Nigeria y está en octavos de final

Sufriendo. Gozando. Argentina vivió una montaña rusa de emociones en el último partido del grupo D, se impuso a Nigeria por 2 a 1 y se metió en octavos de final de la Copa del Mundo como segundo de la zona, que obtuvo Croacia. Ahora, le tocará jugar el sábado a las 11 ante Francia. El país pasó de la ilusión a los nervios de quedarse afuera, pero acabó celebrando con desahogo como en las mejores ocasiones.





#SomosArgentina | '40 ST | #NGA 1 - 2 #ARG | ¡GOL DE ARGENTINA! Se grita en Rusia, se grita de Ushuaia a La Quiaca. Pelota al área y Marcos Rojo la agarró de aire, con cara interna del pie derecho.



Mirá #Rusia2018 EN VIVO en ▶ https://t.co/fnEKkurOHH o bajate la APP �� pic.twitter.com/x09Yqlb8NB — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 26 de junio de 2018





El elenco de Sampaoli, que se plantó con mayoría de jugadores de experiencia, se puso en ventaja gracias a un golazo de Lionel Messi a los 13' del primer tiempo. Durante toda esa etapa manejó las acciones y hasta tuvo ocasiones para aumentar, pero acabó yéndose al vestuario con un tanto de ventaja.



Con una línea de cuatro definida, Mascherano para balancear y un mediocampo en el que se destacó Banega como eje de todos los pases verticales, el conjunto nacional tomó las riendas y fue claramente superior. De no ser por el palo, que le dijo que no a la Pulga en un tiro libre, o la fallida definición de Higuaín ante pase filtrado del 10, el juego se habría puesto 2-0.



En el inicio del complemento, el árbitro turco Cakir creyó que Mascherano hizo una falta en el área y sancionó un penal que Víctor Moses canjeó por gol. De repente, todo lo construido se derrumbaba y había que empezar de nuevo. El 1-1 nos dejaba afuera y esa certeza hizo que el nerviosismo volviera a apoderarse de jugadores e hinchas.







La selección trató de evitar que esos nervios la bloquearan, pero el paso de los minutos hizo que el equipo perdiera las formas. Y pese a que las acciones se trasladaron a campo nigeriano, los africanos pudieron liquidarlo, de no ser por el mano a mano que Armani salvó para mantenernos en partido o la que Ighalo falló tras una supuesta mano de Rojo.





#SomosArgentina | '30 ST | #NGA 1 - 1 #ARG | Se salva Argentina dos veces. Primero porque la pelota sale pegada al palo. Y después porque el árbitro consulta el VAR y no da penal para Nigeria.



Mirá #Rusia2018 EN VIVO en ▶ https://t.co/fnEKkurOHH o bajate la APP �� pic.twitter.com/tjyXYrliis — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 26 de junio de 2018





Con el ingreso de Meza, Pavón y Agüero, Argentina llenó de camisetas celestes y blancas el campo adversario y buscó de todas las formas. Higuaín no pudo enviar al fondo de la red un centro atrás y parecía que ya no había manera de llegar al segundo. Hasta que Marcos Rojo se llenó el botin derecho de gol, a cuatro para el final, y desanudó un grito de locura que no se olvidará fácilmente.



Tras el gol, el equipo tuvo la pelota lejos de Armani. Y corrió presionando la salida rival, con Messi trabando con el alma. El tiempo extra se diluyó y Cakir (medio minuto después de los cuatro adicionados) lo terminó. Un desahogo que tomó forma de grito, abrazos, corridas y bocinazos en cada rincón de nuestro territorio.





#SomosArgentina | '45 + '1 ST | #NGA 1 - 2 #ARG | Messi deja todo hasta el final. Gana Argentina, pierde Islandia y estamos a minutos de octavos.



Mirá #Rusia2018 EN VIVO en ▶ https://t.co/fnEKkurOHH o bajate la APP �� y miralo desde donde estés. pic.twitter.com/opLTYWCxt7 — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 26 de junio de 2018





Tras este éxito, la formación albiceleste acabó segunda (Croacia ganó 2-1 y fue primera) y ahora deberá trasladarse a la ciudad de Kazán, donde el sábado a las 11 se las verá con los de Deschamps, ganadores de la zona C. Y otra vez, el país se paralizará para seguir de cerca a un equipo que quiere empezar a ganarse la confianza de todos.



Los otros goles