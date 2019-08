Rosario Central afronta la espera del encuentro de este sábado ante Patronato de Paraná (a las 17.45 en el Gigante con arbitraje de Hernán Mastrángelo), válido por la cuarta fecha de la Superliga de primera división, en una calma tensa.

Es que los jugadores no cobraron a tiempo el mes de julio y eso generó inquietud, incluso con una advertencia de parte de los jugadores que fue admitida por el propio entrenador Diego Cocca: la posibilidad de no concentrar.

Rinaudo es uno de los pilares del mediocampo canalla.



"Lo que hemos hablado con el plantel es que los dirigentes les prometieron a los jugadores que el depósito de los pagos se va a hacer mañana (por este viernes). Si eso no ocurre, se verá de no concentrar. Pero yo creo que se va a solucionar”, manifestó el DT.

De todas maneras, la dirigencia se comprometió a hacer los depósitos correspondientes en el transcurso de esta jornada y la concentración se llevará a cabo de todos modos, pero con una modalidad diferente: no se quedarán tras la práctica matutina, sino que se juntarán a las 23 en Arroyo Seco, después de la cena.

Con respecto al equipo, Cocca no lo confirmó pero dio a entender que no le hará retoques a la escuadra que ya jugó los tres primeros compromisos. Por lo que los once serían: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Brítez; Rius, Rinaudo, Gil, Zabala; Lovera, Riaño.