El recuerdo del Mago Coria al profe Trevisan: “Cambiaste el rumbo de mi carrera”

Este sábado se confirmó el fallecimiento del profe Jorge Trevisan, un destacado y querido profesional rosarina vinculado durante décadas al rugby y al tenis. Y como no podía ser de otra manera, el ex tenista Guillermo Coria le dedicó un sentido mensaje a su ex entrenador, amigo y consejero.

“Te vamos a extrañar mucho amigo, cambiaste el rumbo de mi carrera, me enseñaste a entrenar como un profesional”, escribió el Mago en su cuenta de la red social Twitter.

Y después contó una intimidad de aquellos entrenamientos, cuando Coria asomaba como uno de los grandes talentos del circuito: “El «Grande Chiquitin» al oído acompañado de un fuerte abrazo después de cada partido lo recordaré siempre”, cerró el Mago.