El sorpresivo mural del beso apasionado entre Messi y Cristiano

Los catalanes y los turistas que pasaban por allí no hacían otra cosa que detenerse para observar la curiosa pintura y para preguntarse cuál es el motivo o el mensaje de semejante obra, titulada “El amor es ciego”.

El Paseo de Gracia de la ciudad de Barcelona tuvo este jueves un detalle que no pasó inadvertido para los catalanes. En una pared fue pintado un mural en el que se observa a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo dándose un apasionado beso en la boca.

