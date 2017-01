En Central, renuevan la expectativa y sueñan con el destape de Teo

Antonio Char le dijo a la radio rosarina La Red que "aquí ya iniciamos la pretemporada hace una semama, el equipo está conformado y las incorporaciones ya se realizaron. Además, en el fútbol colombiano se manejan cifras que no alcanzan para contratar a un jugador como él". Con todo esto, Montero ya se hace la idea de podrá contar con la dupla Teo-Ruben y la dirigencia auriazul respira, ya que no tendrá que lidiar en los escritorios con la negociación de un resarcimiento, en caso de que Teo hubiera decidido marcharse.

Teófilo Gutiérrez fue noticia durante el receso porque su nombre se vinculó a Junior de Barranquilla, conjunto de su ciudad natal en la que dio sus primeros pasos en primera división. Pero eso sólo se quedó en un rumor de verano, ya que su presencia en el inicio de la pretemporada canalla renovó la ilusión de contar con sus goles y verlo en su mejor nivel. El atacante cafetero se presentó en tiempo y forma al reinicio de los trabajos, que coincidieron con el inicio de la etapa de Paolo Montero al frente del plantel, quien valoró fervientemente el hecho de poder dirigirlo: "Es un jugador espectacular que en los partidos importantes siempre rinde. Todos quieren tenerlo en su equipo", destacó el uruguayo. Claro que el hecho de no haberlo visto en su mejor versión (y sus antecedentes también) echaban sombra sobre la permanencia del ex Sporting Lisboa hasta el final de su contrato, pactado para junio de este año. Encima, se hablaba insistentemente en Colombia del interés de Junior. Pero ayer, el propio presidente de ese club lo desestimó.

