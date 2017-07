En Newell's son "muy optimistas" con la renovación de Maxi

Por otra parte, no descartó que Joaquín Arzura sea refuerzo rojinegro, ya que el propio jugador no será tenido en cuenta en la pretemporada de River. "Hay una posibilidad", manifestó.

La dirigencia leprosa y el entrenador Juan Manuel Llop esperan contar desde este jueves con Maxi Rodríguez, quien aún no firmó la renovación de su contrato con el club. Según el secretario de la institución, falta "una palabrita". Además, Giovani Zarfino se sumaría a los entrenamientos el fin de semana y Brian Sarmiento cerraría el préstamo este jueves.

