En Rosario Central, Agustín Allione será operado de la rodilla

Mientras el plantel de Rosario Central se prepara para recibir el próximo lunes a las 21.10 a Aldosivi de Mar del Plata (arbitraje de Fernando Rapallini), el club informó que el mediocampista ofensivo Agustín Allione pasará por el quirófano.



El médico del club, Marcos Diez, informó que el ex Vélez será sometido a una artroscopía de rodilla a raíz de una sinovitis crónica en la rodilla derecha. Se le realizará un lavado articular y se especula con que estará entre un mes y medio inactivo.



Por otra parte, el volante Leonardo Gil ya trabajó a la par del grupo tras dejar atrás un esguince de rodilla y contaría con chances de ir al banco de suplentes ante el Tiburón. Una situación semejante es la de Gonzalo Bettini, que salió de lesión muscular en el isquiotibial derecho.



Si bien el técnico Diego Cocca aún no dio indicios del equipo, se supone que todos los titulares que no viajaron a Brasil para jugar con Gremio (Caruzzo, Rinaudo, Ortigoza y Zampedri) estarán desde el arranque para el debut en la Copa de la Superliga.