Claudio Tapia le puso un plazo a la búsqueda de nuevo técnico para la selección argentina. "En agosto, la selección argentina debe tener técnico”, dijo el presidente de AFA.



En diálogo con Radio Rivadavia, el mandamás afista destacó que "quien encabece el próximo proyecto debe hacer un gran recambio”, pero dejó sentado que el nombre saldrá del consenso con todos los integrantes del Comité Ejecutivo.



Sobre los candidatos que suenan desde la salida de Jorge Sampaoli, Tapia destacó: “Me gustaría Gallardo, es el perfil que buscamos. Pero sé que quiere terminar su proyecto en River y está bien que lo piense de esa manera. Entonces, lo veo difícil".



Sobre los demás entrenadores mencionados como candidatos, aclaró: "Sabella no me presentó ningún proyecto; con Simeone no hablé; y Pekerman hizo el mejor trabajo en juveniles de la selección, le puede aportar muchísimo desde donde le toque al fútbol argentino, pero tampoco hable con él ni con nadie”.



Finalmente, le dedicó un párrafo a Maradona, que en las últimas horas lo criticó duramente: “Diego es Diego, para mí es un patriota. Por el momento no le voy a decir nada más allá de lo que él diga de mí. Puede ser que quiera algo”.