En horario matutino, Newell's choca con Estudiantes con Boca en la mira

Newell's y Estudiantes jugarán este sábado, entre el desayuno y el almuerzo, uno de los mejores encuentros del fin de semana.



Desde los 11, por la fecha 20 del torneo de primera división, los dos escoltas del puntero Boca intentarán sumar tres puntos clave que los acerquen a dos o tres unidades del conjunto que manda en lo más alto de la tabla.



Los dos viene realizando una gran campaña y arriban a este compromiso de sendas victorias: la Lepra, de superar a Arsenal y con cuatro cotejos en fila sin caídas; el Pincha, de derrotar a Aldosivi y también acumula cuatro sin perder.



Como dato anexo, este sábado se pondrá en marcha el programa Tribuna Segura, que les exigirá a los hinchas rojinegros la presentación del DNI en los accesos al estadio y cuyos detalles se cuentan a continuación:

Newell's, con variantes



Osella hará dos cambios: el defensor lateral izquierdo Nehuén Paz llegó a la quinta amarilla ante Arsenal y será sustituido por Germán Voboril; y Juan Ignacio Sills entrará por Jalil Elías para ser ladero de Faundo Quignon en el círculo central.



El ex Olimpo fue quien entró por el juvenil a inicios del segundo tiempo en Sarandí, mientras que el lateral izquierdo es el reemplazante natural del ex All Boys. Los demás serán los mismos que vienen jugando de arranque.



El Pincha, con todo



Sólo Lucas Viatri será preservado para el partido del próximo miércoles ante Atlético Nacional de Medellín, una de las últimas chances de Estudiantes de seguir en carrera en la Libertadores, el otro objetivo del León.

Pero el equipo es una incógnita. Se especula con que Aguirregaray reemplazaría a Sánchez; en el medio podría descansar Ascacibar y darle rodaje a la dupla Damonte-Braña, mientras que arriba podrían aparecer Otero y Toledo.



El árbitro será Fernando Espinoza y el pleito será transmitido por Radio 2.