"En partidos de Copa, no hay tanto favoritismo previo"

Luis Leal se quedó al margen del encuentro de ida de la Sudamericana ante Atlético Paranaense por lesión. Pero confía en poder dar vuelta el 0-3. "Tenemos que jugar con mucha cabeza, jugar rápido cuando se deba o esperar, pero seguramente entrar con muchas ganas", dijo.

"Ellos son un equipo con mucha calidad. En los partidos de copa no hay favoritismos, pero nosotros jugamos en casa, con los hinchas que nos llevarán hacia adelante. Vamos a tener que estar concentrados para poder meter un gol rápido y dar vuelta la serie", señaló.

Y cerró: "En aquel partido me cuidé y fue lo mejor. Ellos juegan rápido, a dos toques, no tienen mucho tiempo la pelota. Tenemos que evitar que vayan por afuera, presionarlos todo el tiempo y tratar de controlar la pelota nosotros".



El equipo no está confirmado, pero tendría una variante seguro: el regreso de Hernán Bernardello tras la suspensión en lugar de Braian Rivero. Además, se espera la recuperación de José San Román. Si no llega, seguirá Facundo Nadalin.



Los once serían: Ibáñez; San Román o Nadalin, Fontanini, Bianchi, Ferroni; Fertoli, Sills, Bernardello, Figueroa; Rodríguez, Leal.