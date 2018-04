Fernández: "Estuvimos imprecisos y tras el gol, sufrimos el partido"

Leo Fernández aceptó que su Central sufrió el partido al no poder contar con al tenencia de la pelota. Y que Racing no le perdonó los errores cometidos en las jugadas previas a los goles. Pero aclaró: "Estamos confiados en revertir esta situación con estos jugadores".



"Nosotros en el inicio estuvimos bien, recuperábamos la pelota y la manteníamos. Después nos empezó a costar el partido. Y ante las recuperaciones, la perdíamos rápido y eso es lo que más nos complicó", comentó en conferencia de prensa.



Según Leo, "cuando uno sale a buscar de más con estos rivales, te puede pasar ésto: una pelota detenida a nuestro favor, nos agarran mal en una contra y te golpean. Ahí empezamos a sufrir el partido y a no tener la pelota como debíamos".



"A las imprecisiones no le encontramos la vuelta; al perderla rápido, tenés que correr siempre detrás de la pelota, no hilvanás juego y eso te complica. No pudimos descansar nunca con la pelota en los pies, hacer tenencia, cuidarla".



Para Fernández, "una de las cosas a trabajar es en fabricar más cerca del arco rival, a manejarnos más con al pelota, mostrarnos más, tenerla y generar más de tres cuartos en adelante".



"Hay que trabajar y mejorarlo. Lo bueno se contagia en un equipo. Y lo malo también. Cuando errás consecutivamente, hay un contagio y eso nos pasó"



El conductor auriazul subrayó: "Perder siempre te genera el mismo dolor, la misma molestia, todas las derrotas son dolorosas de la misma forma. Puede ser que haya jugadores en niveles más bajos que antes, pero todos tenemos momentos diferentes y estamos confiados en ellos para revertirlo".



"Hay que trabajar, nos quedan cuatro partidos por delante. Hay que hacer un esfuerzo mayor para mejorar la campaña.Y la vuelta con San Pablo es muy importante para nosotros. Sobre la clasificación a la Sudamericana, mientras matemáticamente tengamos chance, seguiremos trabajando", cerró.