Ferrari estalló contra Speciale: "Inventó algo que ensució al club"

Paulo Ferrari salió a responder los dichos del ex presidente de Rosario Central, Norberto Speciale, quien este jueves había afirmado, también en Zapping Sport (Radio 2), que la actual dirigencia les quitó a los jugadores el premio económico que él les había prometido previo a la final de la Copa Argentina del 2014 ante Huracán, que el Canalla perdió por penales.

El capitán, que estuvo presente tanto en ese plantel como en la actualidad, dijo que esos dichos "son absolutamente mentira" y que "nada de eso pasó".

"Hay que tener cuidado cuando se habla, Speciale se equivocó y provocó un daño importante", indicó, y contó que horas después de escuchar esas declaraciones llamó al ex presidente para pedirle explicaciones: "Le pregunté porqué había inventado eso y me dijo que fue algo que le comentó una persona del club, a la cual yo después consulté y me respondió que no había sido así".

El defensor se lamentó porque "el daño ya está hecho al club y nos da una muy mala imagen hacia afuera" y profundizó su bronca al recordar cómo se vivieron esos meses previos a la posibilidad de tener el título: "Yo volví en el peor momento de la historia de Central sin hablar al pedo ni haciéndome el hincha, cuando tuve que venir vine y me jugué la vida como lo hizo Miguel Russo, mientras veías que muchos ponían 500 excusas. Volví en una etapa con problemas de sueldo, con empleados que estaban hace cuatro meses sin cobrar y puse plata como muchos para arreglar los vestuarios".

"En ese momento veníamos de ascender, de ganar los dos clásicos ante un gran equipo de Newell's, estábamos en los puestos de clasificación a la Sudamericana y sólo nos faltaba salir campeón, era la frutilla de todo", recordó, y continuó: "El final nos salió mal y a mi me criticaron por errar un penal, pero cuando volví de la lesión en el tendón a los diez meses la gente me recibió con mucho cariño. El hincha tiene memoria, por más que a veces se lo quiera subestimar".

"En un año de elecciones esto es tierra de nadie"

Ferrari mostró su bronca por las cosas que se dicen en meses previos a un acto electoral, como será en este 2018. "Parece que está permitido decir cualquier cosa y no es así, hay que hablar bien y con argumentos", dijo, y volvió sobre los dichos de Speciale: "Siempre en esta época salen rumores de gente que quiere sacar beneficio propio y es algo que tenemos históricamente en este club".