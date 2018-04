Figueroa: "Si me toca irme, trataré de dejar una buena imagen"

Víctor Figueroa dejó entrever, en la charla que mantuvo con los periodistas de Zapping Sport, que su despedida de Newell's podría darse a mitad de año, una vez que concluya el vínculo que lo une a la entidad del Parque.

"Aún no se ha hablado nada del tema, de si voy a renovar o no. Por eso, trato de disfrutar de estos partidos que quedan. Si me toca irme, me iré. Trataré de dejar una buena imagen en el final", dijo, dejando un aroma a adiós en la conversación.

El volante también cree que, quizás, la demora en el contacto de la CD puede deberse a que "los dirigentes tienen muchas cosas en su cabeza y uno trata de no presionar en nada, se enfoca en lo que pasa dentro de la cancha".

"Me tocaron momentos lindos, otros feos. Fuimos protagonistas de muchos torneos, que es lo más lindo que tiene el fútbol. Que un club te deje ser partícipe de eso. Y el cariño que me brinda la gente lo llevaré en mi corazón siempre", agregó.



Finalmente, expresó: "Por eso, quiero disfrutar estos partidos. Si las cosas van bien y me tengo que ir, me iré tranquilo por haber hecho todo para dejar a Newell's en una buena posición".