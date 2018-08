Formica: “Fue muy emocionante volver a mi ciudad y a este estadio”

Mauro Formica se dio el gran gusto de volver al Coloso. Y los hinchas, se dieron el gusto de volverlo a ver. El Gato entregó chispazos de su talento en apenas quince minutos y se ilusiona con ganar ritmo de competencia rápidamente para ser titular.



“Me sentí bien, contento de volver a mi ciudad, a este estadio que quiero mucho. Es muy emocionante. Ahora trabajaré para ponerme bien físicamente, tomar ritmo futbolístico y aportar al equipo”, dijo el ex jugador de Pumas de México.



Según el 33, “fue un partido complicado contra un rival duro, que tiene grandes jugadores. Pero cuando se presionó, cuando fuimos intensos, controlamos el partido”.



“Ellos se encontraron con el gol al principio, lo empatamos; lo mismo con el segundo gol. Siempre fuimos abajo y eso lo hizo difícil, porque además ellos manejan muy bien el balón. Se empató y lo bueno es que no se perdió”, añadió.



Mauro cerró: “El equipo va por buen camino, todavía está en formación. Esperemos sumar puntos, porque lo necesitamos”.



De Felippe elogió la “agresividad”



“El partido que hicimos me gustó, demostramos una forma muy distinta que ante Vélez, que era lo que buscábamos”, inició el DT.



Según De Felippe, “cometimos pequeños errores, aunque la pelota de Piris salió y era lateral. El segundo fue un rechazo desgraciado. Pero me gustó la agresividad del equipo para ir a buscar”.



Sobre el nivel de Formica, expresó: “A Mauro lo vi bien. Lo que más me interesa es que no se lesione en este proceso de búsqueda de su mejor nivel. Le va a servir mucho al equipo por lo que irradia en el equipo y en la gente”.



“Nos faltó manejar los tiempos del partido. Pero me voy conforme por cómo encaramos el partido. Con esta forma, iremos mejorando. Es cuestión de tiempo y de confianza. Hay muchos pibes que se están poniendo bien”, concluyó.