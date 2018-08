"Formica tuvo pocos minutos en México y lleva dos meses de inactividad"

Mauro Formica ya entrena con sus compañeros y está a las órdenes del entrenador de Newell's, Omar De Felippe, quien aguarda ansioso su puesta a punto para poder empezar a utilizarlo. Ahora, ¿cómo está el Gato, física y futbolísticamente?

En Zapping Sport, el periodista mexicano Miguel González, cronista que cubre Pumas para la señal televisiva Multivisión, dio detalles del paso del volante por el club universitario y comentó que, entre los pocos minutos que venía jugando y la eliminación en la Liguilla, arrastra una inactividad importante.



"No tuvo un buen año. Casi siempre entró de recambio. Tuvo pocas chances con Francisco Palencia: lo usó al principio, pero luego llegó Matías Alustiza y le ganó el puesto. Y tuvo pocos minutos también con David Patiño, sólo entró como recambio y pudo marcar dos tantos", narró el periodista en Radio 2.



González recordó que "cuando llega al club hace un año, lo hace lesionado. No tuvo actividad en las primeras jornadas. Y cuando empieza a recuperarse, se le da la oportunidad por algunos minutos pero no funciona".

"Ya en los últimos tiempos, no estaba contemplado como titular. Únicamente en la Liguilla y en la parte final del tornero pasado tuvo chances desde el banco. Pero por la eliminación de Pumas en la liguilla pasada, viene con dos meses de inactividad", añadió.



Finalmente, el cronista admitió que Pumas no puso reparos en su partida: "Los dirigentes buscaron darle salida de la mejor manera. Cuando llegó Patiño, trató de implementar un proyecto con mayores chances para sus juveniles. Por eso se dio pronto su rescisión".



Formica entrenó el sábado con un kinesiólogo, el domingo se sumó al el grupo y ya está trabajando con los demás. En un contexto ideal, no lo apurarían; pero con la necesidad futbolística que tiene De Felippe, no habría que descartar que vaya al banco ante Independiente.