Formica estará ante el Rojo: "Veremos si puedo sumar minutos"

Newell's oficializó la incorporación de Mauro Formica este miércoles al mediodía a través de una conferencia de prensa. El Gato anunció que está en la lista de concentrados para el choque ante Independiente y que usará el Nº 33 en la camiseta. Pidió por la vuelta de Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez.

Tras una particular presentación hecha por el vicepresidente Cristian D'Amico, por el tono y el semblante, el volante respondió las preguntas de los cronistas presentes en la sala de conferencia. "Estoy contento de volver a mi ciudad, al equipo que me vio nacer. En lo físico estoy bien, trabajé en México. Me falta un poco de ritmo futbolístico, pero lo voy agarrando semana a semana", agregó.

"Tengo la ilusión y expectativas de siempre: hacer un buen torneo, dejar a Newell's lo más alto posible. En lo personal, tratar de hacer las cosas bien. Conozco al grupo, es muy bueno", expresó.

El Gato contó que resignó "muchas cosas" por regresar al club que "ama mucho". "Ahora toca lo más lindo que es jugar al fútbol. Veremos si sumo algunos minutos", dijo en relación al próximo partido.

En tanto, explicó que utilizará el Nº 33 en esta temporada, ya que la 10 "está ocupada". La elección del número estuvo motivada en que es el mismo que usó en su debut en primera división.

Por último, el mediocampista contó que ni bien se difundió la noticia de su regreso al club, "Maxi y Nacho" le escribieron. "Ojalá vuelvan lo antes posible", finalizó.

Newell's disputará la segunda fecha de la Superliga el próximo viernes, cuando reciba a Independiente a las 21 en el Coloso Marcelo Bielsa.