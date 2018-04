Gallardo desafectó a Pinola y a Ponzio para jugar contra Central

River Plate recibirá este domingo a las 17.45 a Central en busca de su quinta victoria seguida en la Superliga. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo quiere seguir sumando para clasificarse a las copas, aunque guardará a varios de sus jugadores históricos para el encuentro por Copa Libertadores que tiene el jueves próximo ante Emelec en Ecuador.

Entre los que no estarán, se destacan el ex canalla Javier Pinola y el ex leproso Leonardo Ponzio, dos pilares de este River. Sí será titular el ex delantero de Newell’s Ignacio Scocco.

Los defensores Jonatan Maidana, Javier Pinola (con una sobrecarga muscular), los mediocampistas Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández y el delantero Rodrigo Mora descansarán para el partido de Copa.

Con el regreso de Luciano Lollo y un mix de titulares y suplentes, River enfrentará a Central, que el jueves por la noche igualó sin goles frente a San Pablo, de Brasil, en el encuentro de ida de la Copa Sudamericana, y también presentará un equipo alternativo para el torneo local.

En definitiva, River saldrá a jugar con: Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Luciano Lollo y Marcelo Saracchi; Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.

El equipo de Gallardo le ganó consecutivamente a Patronato de Paraná (1-0), Belgrano de Córdoba (3-1), Defensa y Justicia (3-1) y Racing (2-0) por la Superliga y, con 32 puntos, está entre los clasificados a la Copa Sudamericana, aunque el objetivo es llegar a una plaza de la Copa Libertadores 2019.

La quinta plaza que ingresa al repechaje para esta copa la ocupa actualmente Independiente que tiene 39 puntos en tanto que para el ingreso directo debe superar a Talleres que suma 41 unidades.

A River le restan jugar cinco partidos y los rivales serán: Central, Arsenal, Estudiantes, Colón y San Lorenzo que es el único equipo a enfrentar que por ahora obtiene una plaza para esta competencia continental. Además para llegar a esa zona, River, tiene otros equipos por encima como Argentinos, Unión, Huracán y Racing, quienes también disputan las chances de arribar los primeros cinco lugares de la tabla de posiciones.

River y Central jugaron 147 partidos en Primera División, de los cuales los 'Millonarios' ganaron 77, el "Canalla" festejó 29 veces y empataron en 41 ocasiones. La última vez que se enfrentaron por el campeonato local en el Monumental, en mayo de 2017, por la fecha 26, igualaron sin goles.