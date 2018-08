Gaudio le pegó duro a Orsanic y habló de su relación con Guillermo Coria

Gastón Gaudio comandará, junto a Guillermo Coria y Guillermo Cañas, el equipo argentino de Copa Davis de ahora en adelante. Escogidos por la nueva gestión liderada por Agustín Calleri, se harán cargo del puesto que dejó Daniel Orsanic, a quien el Gato le pegó duramente.



"No había ningún tipo de relación ni buena onda entre los dirigentes y el capitán. No podés ir a jugar una Davis y transmitirle eso a los jugadores, de que está todo podrido. Es imposible", dijo el ex campeón de Roland Garros, sin una cuota de diplomacia.



Juan Martín Del Potro había defendido a Orsanic, con quien Argentina ganó su primera Davis, y señalado que se trataba de una salida desprolija. Gaudio respondió: "No fue desprolija. Estaban a un mes de jugar con Colombia y la situación era insostenible con el capitán. Iban por caminos distintos".



"Argentina salió campeón con Orsanic y también se fue a la B con Orsanic. Nosotros ganamos con Del Potro, tenemos que estar agradecidos a él. El mérito lo tienen todos los jugadores", dijo.



Y fustigó: "El desarrollo que dejó Orsanic fue malísimo, es el peor momento del tenis juvenil argentino desde siempre".

Finalmente, aclaró cuál es su vínculo con Coria, con quien supuestamente nunca se llevó bien: "No, no soy amigo de Coria ni tengo una gran relación con él. Pero queremos lo mejor para el tenis. Esta es una serie de salvataje".



Acerca de la serie con los colombianos, subrayó: "Del Potro está convocado hasta que se muera. Va a jugar si tiene ganas, y si no tiene ganas, que no juegue. Cañas ya habló con los jugadores. La idea es ir con Schwartzman, Pella, Mayer, Zeballos y Delbonis".