Grimi firmó, entrenó y habló de su llegada a Newell's

Leandro Grimi vivió un día con muchas emociones. Firmó su contrato con Newell's, recorrió el Coloso y tuvo sus primeros entrenamientos en Bella Vista. Según sus propias palabras, el defensor está concretando “un sueño que tenía de chiquito”.

Al mediodía, en la sede del Parque Independencia, Leandro Grimi firmó su vínculo con Newell's. El futbolista proveniente de Racing, llega a la Lepra por el plazo de 12 meses, con un cargo de 500 mil pesos brutos. Asimismo, existe una opción de compra por el 50% del pase en 350 mil dólares o por el 80% en 500 mil dólares.

Grimi nació en la ciudad de San Lorenzo y es hincha confeso de la Lepra. Se desempeña tanto de lateral izquierdo como de segundo zaguero. El futbolista que debutó en Huracán jugó también en el AC Milán y Siena de Italia, Sporting de Lisboa de Portugal, KRC Genk de Bélgica, Godoy Cruz de Mendoza y Racing Club de Avellaneda.

El defensor realizó esta mañana su primer entrenamiento con los nuevos compañeros y completó la segunda sesión a las órdenes de Omar De Felippe.

“A lo largo de toda esta carrera que he tenido siemnpre tuve en mi cabeza jugar en el club que tanto quise en mi vida y por suerte se dio”, delclaró el flamante refuerzo rojinegro en diálogo con el sitio oficial de Newell's. “Fue de todo un poco; sueño, voluntad, compromiso. Realmente estoy muy feliz”, confió.

“Nunca me ha costado adaptarme a los clubes a los que llegué. Hoy tuve el primer entrenamiento con los chicos y me recibieron muy bien, eso me motiva mucho”, resaltó el futbolista.

“Vengo para ponerme a disposición de este club, no solo en lo deportivo sino en los social y en todo orden. Estoy muy contento y quiero ayudar a la institución en todo sentido”, describió.

Por último, intentó contar sus sensaciones: “Hoy entré a la cancha y caí que ya no lo voy a hacer como hincha sino como jugador, eso me llena de orgullo. Ojalá que pueda ayudar para conseguir objetivos importantes”.

Otras novedades

El doble turno en Bella Vista tuvo otras novedades aparte del arribo de Grimi. También sorprendió la presencia de Joel Amoroso, que finalmente se presentó a entrenar en Newell's. El volante, que viene de jugar un año a préstamo en Belgrano, habló con De Felippe, que lo tendrá en cuenta. De todos modos, si llega una oferta por él, será analizada.

El otro dato saliente es que ya no estuvieron el arquero Luciano Pocrnjic y el lateral izquierdo Fernando Evangelista, que se desvincularon de la Lepra. Lucho pasaría a Aldosivi de Mar del Plata y el defensor firmó a préstamo en estudiantes de La Plata.