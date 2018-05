Higuaín: "Tengo la ilusión de hacer un gran Mundial"

El delantero de la Juventus de Italia, Gonzalo Higuaín, arribó hoy al país, se sumó al plantel del seleccionado argentino que se prepara en Ezeiza y confesó su ilusión de "hacer un gran Mundial" en 2018, que será su tercera participación consecutiva luego de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.



"Tengo la ilusión de hacer un gran Mundial. Estoy feliz por esta convocatoria, la tomo como un nuevo desafío", comentó el "Pipita" en diálogo con los periodistas que fueron a recibirlo al aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza.



Higuaín, de 30 años, llegó de muy buen humor y atendió cordialmente a la prensa, sin poder ocultar su felicidad por haber sido padre por primera vez hace 72 horas de una nena a la que llamarán Alma, que quedó en Turín con la madre.



"Estoy feliz con la paternidad, es algo único, maravilloso. En lo deportivo, vengo de una muy buena temporada con la 'Juve' ya que ganamos el Scudetto y la Copa de Italia, y también llegamos a los cuartos de final en la Champions League", analizó el delantero surgido de River Plate, contento por lo que logró en su club, donde también juega otro seleccionado, el cordobés Paulo Dybala.



El "Pipita" recordó la eliminación de la 'Juve' de la Champios a manos del Real Madrid (con un polémico penal que generó muchísimas críticas) y le dedicó unas palabras al arquero misionero Sergio "Chiquito" Romero, quien se perderá la cita de Rusia a raíz de una lesión en la rodilla que se le agudizó el martes último.



"Tuvimos un gran año con la 'Juve', lástima ese penal sobre el final del partido con el Madrid. Me enteré lo sucedido con Romero, siento una pena muy grande porque se trata de un compañero que estuvo muchos años con nosotros, así que me gustaría verlo y darle un abrazo", expresó el goleador respecto del arquero.



Higuaín, quien antes de jugar para la Juventus vistió las camisetas de River, Real Madrid y Nápoli, consideró que la preparación que llevarán a cabo en Ezeiza bajo las órdenes del técnico Jorge Sampaoli será fundamental con miras a la Copa del Mundo, en la que Argentina jugará en el Grupo D con a Nigeria, Islandia y Croacia.



"Esta preparación será muy útil para llegar lo mejor posible al Mundial. Creo que será fundamental la etapa previa, en mi caso llego con la cabeza fresca y muchísima ilusión", reiteró Higuaín.



El delantero no fue el único que se sumó hoy al plantel en Ezeiza, ya que también lo hicieron otros tres futbolistas que se desempeñan en Europa, Federico Fazio (Roma), Angel Di María (PSG francés) y Ever Banega (Sevilla), más el arquero de River Franco Armani, quien jugó anoche el partido de Copa Libertadores frente al Flamengo de Brasil, en el empate cero a cero en el estadio Monumental de Núñez.



Con ello, el único que falta incorporarse para completar el plantel de los 23 que irán a Rusia es el mediocampista ofensivo Maximiliano Meza, quien jugará esta noche para Independiente ante el Deportivo Lara de Venezuela por la Copa Libertadores.