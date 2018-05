Hoy se inicia la ronda de charlas de Bauza con los dirigentes de Central

Rosario Central y Edgardo Bauza están cerca de volver a unirse. Pero la fase previa a la consolidación de ese nuevo capítulo de esta historia de amor se dará en la lejana Quito, donde el Patón está radicado junto a su esposa y su pequeño hijo de cuatro años.



Una comitiva de dirigentes canallas, liderada por los vicepresidentes Ricardo Carloni y Luciano Cefaratti, llegó en las últimas horas a la ciudad ecuatoriana para iniciar la ronda de conversaciones presenciales que podrían decantar en la vuelta del DT al club de sus amores.



Junto a los dos vices viajaron el protesorero Juan Cruz Rodríguez y el director deportivo Mauro Cetto, quienes se encargarán de darle a Bauza y su entorno (estará presente su contador personal, Sergio González) los detalles de la propuesta. Y de escuchar lo que el ex conductor de la selección les pida.



Según el diario El Ciudadano, la parte económica no sería un impedimento, pero Bauza quiere saber si la dirigencia está dispuesta, en parte, a dejar en sus manos ciertas áreas del fútbol no profesional, como la cuarta división de AFA, que son consideradas clave para el proyecto que planea ejecutar.



Los dirigentes tienen previsto quedarse en Quito hasta el viernes, tiempo en el que creen podrán limar todas las asperezas que surjan en una negociación que tiene, como principal motor de la ilusión, el deseo del propio protagonista de escuchar lo que le ofrecen para decidir su vuelta.