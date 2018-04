Independiente, con muy poco, le ganó a un deslucido Newell's en el Parque

Newell's cayó ante Independiente por 1 a 0, por la fecha 25 de la Superliga de primera división. El elenco de Holan le cortó a la Lepra su racha triunfal en condición de local, en la que había enhebrado tres victorias al hilo. El único tanto de la tarde lo marcó Gastón Silva en tiempo de descuento del primer acto.



Como dato saliente del juego, hubo unos cuatro mil hinchas del Rojo en la tribuna visitante, detrás del arco en el que el uruguayo pudo marcar sobre el cierre de la etapa inicial, tras una pelota que perdió el pibe Cacciabue y entre una pifia insólita entre Fontanini y San Román.

Con esta derrota, Newell's se queda con 27 puntos y está en el puesto 21 de la tabla de posiciones. Los de Avellaneda treparon al cuarto puesto con 45 unidades y se metieron de nuevo en la lista de clasificación a la Copa Libertadores. Fuera de su estadio, ya lleva 10 encuentros invicto.



Fue un cotejo parejo, al que el empate le habría quedado perfecto al desarrollo. La diferencia, quizás, la marcaron los niveles individuales de cada lado, pese a que durante los 9i0 minutos no hubo supremacía de ninguno de los dos.



El mediocampo de Independiente no pudo pesar como hace generalmente, con su buen manejo de balón. Esta vez, fueron sus defensores (Franco, Silva, Amorebieta) los jugadores sobresalientes, junto a la seguridad de Campaña, ante el escaso vuelo de los hombres de ofensiva de la Lepra.



Sin Leal, lesionado, Alexis Rodríguez, Cabrera y Treppo no llegan a inquietar a la retaguardia adversaria. Esta vez, ni Fertoli ni Figueroa pudieron pesar con la pelota en los pies, a pesar de que Newell's tuvo la posesión en buena parte del complemento.





Fertoli intentó una tijera, pero pasó lejos. Alan Monzón/Rosario3





La más clara de la tarde para Newell's la tuvo San Román, pero su remate se fue desviado tras una buena acción individual. Por fuera de esto, se cuenta una pelota cruzada de Cabrera y alguna aproximación de córner, como la que Fertoli enganchó de tijera pero se fue lejos.



A Newell's le quedan dos presentaciones más para cerrar lo más arriba posible su cosecha en la Superliga y la revancha de la Sudamericana ante Atlético Paranaense, en el que será un epílogo muy pobre para esta primera parte de 2018.



Lo mejor del partido