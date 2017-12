Inédita conferencia conjunta de los capitanes en la previa del clásico

Este jueves al mediodía, en el marco de la nueva modalidad que impulsa la Superliga, los capitanes de Central y Newell's, Paulo Ferrari y Luciano Pocrnjic, brindaron una conferencia conjunta en un hotel céntrico de Rosario, en la previa del clásico que se jugará el domingo a las 17 en el Gigante de Arroyito. Ambos coincidieron en que “ganar sería una linda forma de terminar el año y de respaldar a los entrenadores” y con el fin de calmar los ánimos y las ansiedades dijeron que “las diferencias tiene que quedar sólo en la cancha”.

Los directivos de la Superliga lanzaron esta modalidad en la previa del derby de Avellaneda, cuando los entrenadores Diego Cocca (renunció tras la derrota) y Ariel Holan hablaron juntos.

El arquero Pocrnjic, el referente leproso, recomendó que “hay que hablar de lo estrictamente deportivo que es lo importante”.

El lateral derecho Ferrari, por su parte, manifestó que “venimos jugando estos clásicos de muy chicos, es algo totalmente diferente, único, sentís cosas que en otros partidos no las sentís”.

Al portero rojinegro le preguntaron cómo ve a los juveniles que estarán por primera vez en un clásico de primera, como Joaquín Torres, Brian Rivero, Leonel Ferroni y quizás Joaquín Varela, si el zaguero tiene la chance de jugar por el suspendido Nehuén Paz: “Ellos si bien tienen corta edad ya lo saben, han vivido muchos años en el club y saben lo que significa el clásico”, respondió.

“Los chicos lo están haciendo muy bien, no tengo dudas de que van a hacer un gran partido”, completó.

Ferrari, el que más clásicos disputó de todos los que estarán en la cancha el domingo, apuntó que “a veces en el partido uno se puede calentar, discutir, enojarse, pero queda todo ahí”.

Y luego sentenció: “No justificamos ningún hecho de violencia de ningún hincha, sea cuál sea la camiseta”.

Lucho Pocrnjic confió: “Estoy muy contento por disfrutar de un nuevo clásico, ojalá podamos terminar el año con una victoria para irnos contentos a las vacaciones”.

“Creo que venimos de menor a mayor, me parece que el proyecto que se inició este año tiene que sostenerse todos los partidos”, agregó.

Ferrari, que será local el domingo, cerró: “Sabemos cómo repercute el clásico en esta ciudad, por más que no lo comparta y que no me parezca bien que sea así, los clásicos te marcan. Hemos ganado partidos importantes y obvio que queremos terminar el año de la mejor manera”.