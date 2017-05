Jornada pre clásico con directivos y jugadores : “No somos enemigos”

“Somos rivales en la ciudad, nos queremos ganar, pero no somos enemigos”, afirmó Scocco. Y agregó: “Nostroso somos los que tenemos que empezar dando el ejemplo para que eso después no se traslade a la tribuna o a la calle”.

Nacho Scocco fue uno de los jugadores que se acercó al club Suderlan, donde no paró de firmar autógrafos, de sacarse fotos y de recibir el cariño de la gente del barrio. En diálogo con el preiodista Juan Pedro Aleart en De 12 a 14 (El Tres), el goleador rojinegro dijo que “siempre es bueno participar de este tipo de eventos, que la gente tome conciencia de que es un partido importante, que todos queremos ganarlo, pero que no pasa de eso”.

Al cierre de la actividad en el club Suderland se desarrolló un tercer tiempo con la presencia de referentes del plantel de Newell’s, como Ignacio Scocco, Mauro Formica y Luciano Pocrnjic. También estaba prevista la presencia de jugadores canallas, pero no llegaron porque a esa hora terminaban de entrenar en Arroyo Seco.

El partido fue controlado por el ex árbitro Sergio Pezzotta y sus colaboradores fueron jóvenes que mediante el programa Nueva Oportunidad realizan con la Cooperativa de Arbitros Deportivos, el curso de árbitro de fútbol. Por otra parte, grupos de jóvenes de barrio Ludueña que participan del programa Juventudes Incluidas y se especializan en pintadas y murales, intervinieron un lienzo con un mensaje de paz y convivencia en el clásico rosarino.

Con el objetivo de promover la convivencia y la no violencia en la clásico rosarino, el gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario organizaron para este jueves desde las 12 en el club Suderland de Ludueña (Camilo Aldao 528) una jornada de integración juvenil con vistas al partido del próximo domingo entre Newell’s y Central. Hasta allí se llegaron dirigentes de ambas instituciones y futbolistas del plantel leproso (Central estaba entrenando en Arroyo Seco en ese momento), que dejaron un mensaje de “clásico en paz”.

