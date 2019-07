Frank Kudelka aseguró que se fue “bastante conforme” del Coloso luego del debut con triunfo de su Newell’s ante Central Córdoba de Santiago del Estero. De todos modos, aceptó que aún tiene mucho trabajo por hacer.

“Los triunfos son siempre bienvenidos, más cuando es fecha de inicio y de local, con las necesidades que tenemos y la impaciencia que puede aparecer. El equipo respondió a esta exigencia y es un punto de partida para lo que está por venir”, le dijo a Fox Sports.

Según el DT, “en el primer tiempo tuvimos una estructura de las que a mí más me gusta, posicional, saliendo con pelota en posesión, pero estuvimos débiles en la gestación entre líneas del rival, con el pase final que nos puede llevar al gol”.

El grito sagrado de Alexis, que abrió el camino al triunfo. (FotoBaires)



“En el segundo, tuvimos que fortalecernos en el orden porque el rival nos peleaba largo y nos puso cuatro delanteros. Tuvimos que estar atentos a los rebotes y tuvimos muchas contras, posibilidades de dar la puntada fina y adolecimos de eso”, opinó.

Para él, “creo que en el primer tiempo, aún con defectos, lo dominamos estratégicamente; en el segundo, por la pelota larga de ellos, no lo pudimos hacer porque debimos arrancar muy atrás”.

“Me voy bastante conforme pero hay que trabajar en imponer nuestro estilo, que a lo mejor no es visible porque no terminamos bien las jugadas. Pero estuvimos ordenados, con superioridad numérica en cada sector. La intención de poner al equipo en campo de enfrente se vio y me conforma porque eso es lo que uno pregona”, cerró.