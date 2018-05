La "alegría enorme" de Alexis y el futuro de Leal y Figueroa

Con la felicidad a flor de piel de un chico como Alexis Rodríguez por su primer gol con la camiseta de Newell's en primera división hasta la alegría, con algo de nostalgia, de Víctor Figueroa que después de siete años en el club podría emigrar a fin de campeonato. Esa amplia gama de debut y experiencia convivió en los testimonios post partido.

"Estoy con una alegría enorme después de tanto esfuerzo convertir mi primer gol, y acá en casa. Me pone muy contento", dijo el primo de la Fiera a la transmisión de la televisión.

Luis Leal se mostró conforme de su desempeño y afirmó: "Me sentí bien pero físicamente me falta un poquito". Sobre su futuro en el club, dijo que está "tranquilo" y que le gustaría seguir en Rosario pero "depende de muchos factores".

"El del jueves puede ser mi último partido en la cancha de Newell's", dijo más tarde en rueda con periodistas sobre el partido por Copa Sudamericana.

Algo parecido manifestó Víctor Figueroa, aunque por supuesto con mucha más historia con el rojinegro. El volante destacó "la valentía de estos chicos" y se motró "contento por jugar y hacerlo con confianza".

"No sé si será mi ultimo partido o no", señaló el hoy capitán, quien está en el club desde 2011. "Lo más lindo que pasó en la vida fue salir campeón con esta camiseta", dijo y añadió que en caso de no renovar su contrato se propone irse "con una buena imagen". Pero, aclaró, "todavía no se habló nada de mi futuro y mi renovación".

También el defensor Fabricio Fontanini habló de la importancia del triunfo antes de la revancha por Copa Sudamericana: "Sirve muchísimo para llegar con más confianza".