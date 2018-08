La dura respuesta de Navarro tras las agresiones a San Lorenzo en Chile

Nicolás Navarro explotó. En la conferencia de prensa posterior al partido que San Lorenzo perdió 1 a 0 ante Deportes Temuco en Chile, con el que el Cuervo ó la clasificación del equipo argentino a la fase siguiente de la Sudamericana, el arquero no aguantó tanta tensión acumulada y disparó contra el club trasandino.



"¿No debería darles un poquito de vergüenza clasificar de esta manera, haber perdido los dos encuentros, tanto en Buenos Aires como acá?", fue la pregunta de un periodista chileno, haciendo alusión a que en el juego de ida también ganó Temuco, pero se lo dieron por perdido 0-3 por un error administrativo.



"Vergüenza es lo que pasó desde que llegamos a Chile. No vi ningún policía. Fue un error de ellos y pareciera que la culpa es de San Lorenzo. Pero nos quisieron cancelar el hotel, no pudimos entrenar en ningún lado. A mí me daría verguenza eso", arrancó Navarro.



El golero admitió: "Hizo un mejor partido Temuco, pero habría que darle más hincapié a lo de afuera. Mandaron gente a tirarnos piedras. Esto en Argentina no pasa", tiró, respuesta que provocó risas en los periodistas chilenos.



"Yo no me reiría tanto, es preocupante. Sabemos que tenemos que mejorar un montón de cosas como país, pero ustedes a veces se tiran contra los argentinos y lo que pasó es vergonzoso. Me estoy yendo sin cambiar porque nos cortaron el agua y nos vamos a bañar al hotel. ¿Qué más falta que hagan? Eso es vergonzoso", fustigó.

Navarro siguió: "Nosotros no hubiéramos mandado a nuestra hinchada a tirarle piedras y monedas durante todo el partido. No vi un policía. Somos colegas igual que ellos. Fue un error y se agarraron con San Lorenzo. Sufrimos insultos y le abrieron el ojo al profe nuestro. A mí me daría vergüenza eso".



Navarro hizo alusión a que uno de los proyectiles impactó en el rostro de uno de los colaboradores del DT Pampa Biaggio, el profe Gonzalo Borean, quien sufrió un corte en el pómulo.