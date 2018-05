La fobia al shopping de Messi y la pasión por el fútbol junto a Thiago

En la entrevista con el programa Pasión por el fútbol, Lionel Messi habló de sus costumbres y también de su vida familiar.

En ese marco, planteó su fobia al shopping: "Me gusta comprar ropa, pero no me gusta ir. Compro mucho por Internet. Me rompe las bolas ir, medirme, probarme, cambiarme... Por ahí, si la acompaño a Antonela me terminó fastidiando. Aparte, cuando intento ir a un shopping o caminar por algún lado, siempre voy rápido, para no pararme. Voy, entro al local, hago lo que tengo que hacer y salgo. Y cuando voy con ella o con los nenes, no se puede. Y si empezás a parar, ya no te vas más. Entonces tenés que agachar la cabeza, y dale".

Además, comentó sobre la relación de Thiago, su hijo de 5 años, y el fútbol: “Va a la cancha, se pone a ver los partidos en la tele conmigo. Dio un cambio impresionante y a mí me encanta. Me gusta que juegue. Obviamente lo dejo que disfrute y no le meto ningún tipo de presión. Hubo un momento que no le gustaba el fútbol y no iba, hasta que le empezó a gustar y es un enfermo ahora. Es diestro”.