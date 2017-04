La historia de la foto de Dybala con la camiseta de Newell's

Por otra parte, vale recordar que Newell's intentó en un par de oportunidades contratar a Paulo Dybala, pero por diferencias económicas la tratativa no tuvo éxito.

En realidad, la casaca es de Newell's de Laguna Larga, la localidad en la que nació y creció Paulo. Pero el delantero no surgió de esa institución, sino en la contra, Sportivo de Laguna Larga.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo