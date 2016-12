La historia detrás de la foto que Messi se sacó con la camiseta de Plaza

Lionel Messi y la estela que deja por donde camina está ahora en nuestra ciudad. El astro del fútbol mundial vino para pasar las fiestas con su familia, pero por lo visto no deja de entrenarse: en estas últimas horas, circuló por las redes una foto tomada en un gimnasio de Funes sosteniendo la camiseta de Atlético del Rosario. Y hay una historia detrás.



Hoy me tocó entrenar a este pibe. Y se llevó la del más grande. Una foto publicada por Juan Nogues (@jnnogues) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 8:10 PST

El encargado del gimnasio perteneciente a Plaza Jewell, Juan Nogués, habló en A Diario por Radio, donde contó todos los detalles de la visita del ídolo. Admitió que sabía que la Pulga iba a andar por ahí y que tenía la camiseta lista para regalársela.

"El gimnasio está cerrado de 12 a 14 en las fiestas y me pidieron que fuera en ese horario para que hubiera alguien. Ellos querían tener algo de privacidad. Le comenté a uno de mis amigos, Martín Gentile, que está en marketing del club, y me dijo que llevara una camiseta", narró.

Juan contó toda la secuencia desde el arribo del 10: "Cuando Leo llegó, estábamos con la profesora Victoria y nos pusimos a disposición. Nos dijo que solo quería moverse un rato. Ya tiene su rutina y obviamente no le dimos indicaciones: semejante atleta, semejante profesional, no necesita que nadie le vaya diciendo qué tiene que hacer".

"Vos te das cuenta que su figura es muy fuerte estando ahí adentro, pero él mismo rompió el hielo: se acercó, tomamos unos mates, me preguntó por Plaza: él hizo llevadero el ambiente", agregó.

Consultado sobre si Lionel tenía conocimientos de rugby, contestó: "Me dijo que conocía al Ninja Todeschini, que estuvo laburando haciendo coaching en la selección, así que algo pesca".

"Estuvo una hora y diez minutos: fue muy tranquilo. Fue con un cuñado y un amigo, creo. Y sólo orrieron un rato. No vi que tuviera custodia: entraron y salieron solos", aportó.

Finalmente, aceptó que la repercusión fue mayor de la esperada: "Me habló todo el mundo por whatsapp, por Twiter: yo sólo se la mandé a la gente de las redes sociales. Se recontra fue de las manos: todavía me siguen llegando Me Gusta de gente que no conozco. Imaginate que ahora estoy hablando por la radio...", culminó.