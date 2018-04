La hora de Ortigoza: “Yo al técnico lo tengo que defender en la cancha”

Es la hora de Néstor Ortigoza. “Por fin”, dirán muchos, después de las lesiones que hicieron que el refuerzo canalla casi no pudiera sumar minutos en la primera de Central. El ex jugador de San Lorenzo estuvo en el trabajo táctico de este martes y se perfila para ser titular el sábado a las 13.15 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Sobre la situación del equipo y de Leo Fernández, tiró: “Yo al técnico lo tengo que defender en la cancha”.

“Hicimos trabajo táctico, por suerte estuve entre los once, y ahora veremos cuál es la decisión del técnico”, confirmó Ortigoza este martes al mediodía en Arrroyo Seco.

Cuando le preguntaron cómo estaba viviendo la difícil situación del equipo y las dudas sobre la continuidad del técnico, confió: “Trato de no mirar, de no escuchar, trato de ponerme bien en lo físico, de recuperarme lo más rápido posible y estar a disposición del técnico”. Y remató: “Me mantengo al margen de todo lo otro”.

AHORA | @negroortigoza: "Me gusta la presión, me siento capacitado y siento que no me va a pesar el momento. Al contrario, estoy para ayudar a mis compañeros y para eso también me trajeron" — Rosario Central (@CARCoficial) 24 de abril de 2018

“No venimos jugando bien, pero tenemos que levantarnos y sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Y le apuntamos con todo al partido con San Pablo”, evaluó Ortigoza.

El mediocampista aceptó que este partido con el Halcón de Varela “es decisivo para la continuidad de Leo Fernández, para la confianza de nosotros”.

Aunque luego aclaró: “Pero yo al técnico lo tengo que defender adentro de la cancha. No venía jugando, pero su el sábado tengo que hacerlo, haré lo mejor para ayudar a mis compañeros”.

“A mí me gusta la presión, no me condiciona”, afirmó Ortigoza acerca de las caracterísitcas del duelo que se le viene al Canalla este fin de semana.

Fue muy contundente a la hora de hablar de sus lesiones: "Creo que es lo peor que me pasó en mi carrera esto, hice la pretemporada como la tenía que hacer, trabajé a la par, respeté los tiempos después de la lesión e igualmente me volví a sentir y no le encuentro explicación, soy el primero que quiere jugar", dijo.

"Acá vine a rendir y estoy con mucha confianza, hay un buen equipo y me gusta la presión que hay. Creo que va a salir todo bien", finalizó.