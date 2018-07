La pesada broma de Maradona que hizo llorar a un ex arquero de Central

Después del Mundial de Rusia, Diego Maradona viajó a Bielorrusia para ponerse al frente del Dinamo Brest de Bielorrusia. Ese club, por recomendación del Diez, tenía acordada la contratación del ex arquero de Central, Cristian Campestrini, que venía de jugar en Dorados de Sinaloa de México. Pero el portero recibió un mensaje de Diego que lo paralizó y que, según su propio testimonio, lo hizo llorar.

"Maradona me llamó primero para invitarme a jugar en su equipo. Apenas me invitó a ir a su equipo, le dije que sí sin dudarlo. Yo vengo del ascenso y que un hombre tan grande del fútbol confíe en mí, no deja de sorprenderme. Sin dudas, un hermoso desafío por todo lo que influye el mundo Maradona", contó Campestrini en una nota con el programa "La Secta Deportiva", que se transmite por Radio Wu.

"Todo estaba bárbaro hasta que un día me despierto con un audio de Diego de un minuto. Me decía que se caía mi pase. Yo había dejado un par de proyectos para irme a Bielorrusia, con lo cual era un golpe muy duro. Llorando le pedí explicaciones...Le decía que no podía desayunarme con esa noticia", relató Campestrini. Y enseguida contó el insólito final de la historia.

"En el audio siguiente, Diego me dice: 'Yo sabía que los arqueros eran boludos, pero no pensaba que tanto. Vos sos mi arquero'. Me estaba gastando...".