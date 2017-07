La reacción de los hinchas: despedida a Maxi y críticas a los dirigentes

Bermudez nos saco de zona de descenso? Si Bermudez saco a Maxi, a formica y a Scocco? SI. Lo dijiste vos mismo, no estas apto. Chau bermudez

@MR11ok dejo Europa para venir a pelear un descenso. Dirigentes, q hicieron uds por #Newells ???. No merecía irse así.

No hay que agradecerle a Maxi, ÉL YA SABE TODO. hay que hacer algo, ir al canob, nos estamos quedando sentados viendo cómo destruyen el club

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo