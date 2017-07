Maxi Rodríguez anunció que se va de Newell's

La confirmación que los hinchas de Newell's no querían escuchar finalmente llegó. Maximiliano Rodríguez, uno de los máximos ídolos y referentes de la historia leprosa, anunció este jueves en conferencia de prensa que se va del club del Parque Independencia. Confió que tomó esta decisión “por mi salud mental” y explicó que “el último año fue muy desgastante, cada vez que había un problema me llamaban a mí”. Aseguró que “todavía” no sabe qué será de su futuro, pero que quiere seguir jugando. Y encendió una luz de esperanza de cara al futuro: “Les dije a los dirigentes que me gustaría despedirme con esta camiseta, que me abran las puertas para despedirme de los hinchas”.

Pasado el mediodía comenzó a circular la versión de que Maxi había pedido una conferencia de prensa en el club para comunicar su decisión, que mantenía en vilo a todo el pueblo rojinegro. Alrededor de las 16 llegó a las instalaciones del Parque y mantuvo una reunión con los directivos, donde les confirmó su drástica e inesperada determinación.

“Me voy de Newell's”, fue la sentencia de la Fiera, que se clavó como un puñal en los corazones leprosos. “Hubo muchas charlas en los últimos días, pero en lo personal no me cambió nada, ya tenía la decisión tomada”, afirmó.

“Por mi salud mental es lo mejor tener un impasse con el club”, sentenció el volante ofensivo de la Lepra, que en los últimos años se desempeñó como delantero. “Estoy muy agradecido con todos, con mis compañeros, con toda la gente que trabajó al lado mio”, dijo después, visiblemente emocionado.



La pregunta lógica era qué iba a hacer a partir de mañana: “La verdad, no tengo idea de lo que voy a hacer, estaba muy abocado a tomar esta decisión”, afirmó. “Desde esta noche voy a empezar a meditar mi futuro, porque quiero seguir jugando al fútbol”, confirmó después.

A continuación, Maxi les dejó un mensaje de esperanza a los hinchas: “Me gustaría retirarme con esta camiseta, entrar al Coloso y saludar a la gente”, advirtió.

“Por mi salud decido alejarme, irme, pero les dije a los dirigentes que me abran las puertas si en alguna oportunidad se da la posibilidad de volver”, destacó uno de los referentes más importantes de Newell's de todos los tiempos.

Maxi recordó aquel momento en que tomó la decisión de regresar al club de sus inicios: “Imaginate que yo lleguá acá con 31 años, en mi mejor momento, de uno de los mejores equipos del mundo (Liverpool de Inglaterra), en el peor momento de Newell's”.

Y completó: “Lo más lindo, más allá de salir campeón, fue haberlo sacado del descenso. No cambiaría nada de lo que hice desde el primer día, siempre lo hice pensando en el club”.

Después se refirió a las informaciones que filtraba la dirigencia, que adelantaban que iba a seguir en la institución: “Si no se sabe la verdad, lo mejor es no decir nada”, arremetió. Y añadió: “Yo la decisión la tenía clara por el año duro que me tocó vivir; pasaba algo con los empleados y me llamban a mí, pasaba algo en Malvinas y lo llamaban a Maxi Rodríguez”.

“Soy una persona que le mete muchísimo huevo a todo, pero llega un momento que todo eso te desgasta”, completó.

Rodríguez, de 36 años, había regresado al Parque en 2012 luego de diez años de una exitosa carrera en Europa y se dio el gusto de salir campeón con el club de sus amores en 2013.