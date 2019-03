"La selección es un boliche", dijo Maradona: quiere dirigir a Newell's

Diego Maradona volvió a criticar con dureza a la selección argentina, a la AFA, dijo qué técnico quiere al frente del plantel nacional y también habló de los clubes del fútbol local en los que le gustaría dirigir. Entre ellos, nombró a Newell's.

El actual entrenador de Dorados de México le dio una extensa nota a Fox Sports Radio y, claro, habló del presente de Argentina tras la derrota con Venezuela. “Estamos muy mal, muy mal. La selección hoy es un boliche. Vi a los chicos que le ganaron a Paraguay (por el Sudamericano Sub 17) y no hay futuro. Va a ser muy jodido mantener este prestigio que nos hemos ganado. Los chicos van y juegan para la Argentina, pero no hay mística ni juego. Ni un abrazo siquiera. No le veo la personalidad (al DT Scaloni) como para limpiar al que sea. No le quito el trabajo a nadie, pero cada uno tiene que saber donde está y donde trabaja”, afirmó.

El Diez dijo cuál es su preferido para digirir la selección: “Elijo al Flaco Gareca”, afirmó, y opinó que Marcelo Gallardo, de quien dijo que tiene todo su respeto, no es un técnico para una selección. “Gallardo es impresionante y ganó todo, pero acá tenés que empezar de cero y eso le afecta a todo el mundo. Gallardo tiene la personalidad, pero un equipo, a la Selección no. Lamento decir esto porque el Muñeco es un amigo, un pibe bárbaro, pero bueno Gareca es mi preferido”, argumentó.

Maradona agregó que le gustaría dirigir a un grande en Argentina. “¿Por qué no dirigir a Boca? River no porque seguramente no me va a ofrecer ni aunque esté en la C, pero San Lorenzo, Racing e Independiente puede ser, o Newell's, que tanto quiero. Tengo alguna posibilidad de que me contraten. Estoy de vuelta y como el tiempo pasa para todos, también pasa para mí. Por ahí en cualquier momento pego la vuelta para dirigir o para conocer Argentina”, bromeó.