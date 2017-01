La sub 20 continúa la preparación para el Sudamericano

Con presencia rosarina , el seleccionado argentino sub 20 dirigido por Claudio Ubeda sigue la preparación de cara al campeonato sudamericano de Ecuador que empezará a mediados del corriente mes y será clasificatorio para el campeonato mundial de la especialidad que se jugará en mayo próximo en Corea del Sur. La jornada de este jueves tuvo doble turno y por la tarde un ensayo de fútbol ante la preselección de Faccma (Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos), para luego quedar los dirigidos por Úbeda concentrados en el predio de AFA, en Ezeiza. Para este viernes está previsto un único trabajo matutino y posteriormente el almuerzo al cabo del cual los futbolistas quedarán libres hasta la semana próxima. El seleccionado argentino debutará en la primera fase del Sudamericano el 19 de enero ante Perú, el 21 enfrentará a Uruguay, el 23 a Bolivia y el 27 a Venezuela, siempre en la ciudad ecuatoriana de Ibarra.

