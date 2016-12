Con cuatro rosarinos, la Sub 20 de Ubeda empieza a entrenar

La Selección de fútbol Sub 20, que dirige Claudio Ubeda, comenzará este martes en el predio que la AFA posee en Ezeiza, su puesta a punto con el objetivo de jugar a partir del próximo domingo 18 de enero el Sudamericano de la categoría, que se desarrollará en Ecuador hasta el 11 de febrero. Los clubes de nuestra ciudad cederán a dos futbolistas por bando: Newell's aportará a Lisandro Martínez y Milton Valenzuela, mientras que Rosario Central entregará a Joaquín Pereyra y Pedro Ojeda. Los del lado canalla tienen estos datos: Ojeda es mediocampista, nació el 5 de noviembre de 1997 en Goya (Corrientes) y debutó en Primera División este año en el 1-1 del mes de octubre frente a Huracán. Por su parte, el volante Joaquín Pereyra nació el 1 de diciembre de 1996 en Paraná y debutó este año en un 3-0 a Colón. Por su parte, los dos representantes leprosos fueron titulares indiscutidos en la Reserva 2016: Valenzuela (rosarino, nació el 13/08/1998), es lateral izquierdo y debutó en primera de la mano de Lucas Bernardi en febrero ante San Martín de San Juan; Martínez nación en Gualeguay el 18 de diciembre de 1998 e integra el plantel principal desde inicios de este año. Con cuatro convocados, Racing Club y San Lorenzo de Almagro encabezan la lista de los jugadores citados para esta competencia subcontinental. Le siguen en número de integrantes Boca Juniors y Estudiantes de La Plata con tres. Argentina integrará el Grupo B de la competencia, junto a Uruguay, Perú, Venezuela y Bolivia. El debut de la albiceleste se producirá el lunes 19 de enero frente a Perú en el estadio Olímpico de la norteña ciudad de Ibarra (ver fixture completo abajo) El resto de la nómina Federico Vietto, Matías Zaracho, Brian Mansilla y Lautaro Martínez (Racing Club) ranco Moyano, Marcos Senesi, Nicolás Zalazar y Tomás Conechny (San Lorenzo) Julián Chicco, Nahuel Molina y Marcelo Torres (Boca) Lucas Rodríguez, Juan Foyth y Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata) Facundo Cambeses (Banfield); Kevin Mac Allister (Argentinos Juniors) Ramón Mierez (Tigre) Tomás Chancalay (Colón de Santa Fe) Franco Petroli (River Plate) Ramiro Macagno (Atlético de Rafaela) Cristian Romero (Belgrano de Córdoba) Ezequiel Barco (Independiente de Avellaneda) El fixture argentino

