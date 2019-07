Frank Kudelka está ante el primer gran desafío de su nueva etapa como entrenador de Newell's. El domingo a las 13.15 recibirá en el Coloso a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 1 de la Superliga de primera división. Y esperará hasta última hora para definir el equipo.

Es que aún mantiene varias incógnitas en todas las líneas: algunas tienen que ver con el estado físico de los jugadores, pero otras con su propia indefinición. De todos modos, ya hay una base que permite suponer cuál será la postura en cancha.

Con un 4-3-3 que irá mutando, en el arco seguro estará Alan Aguerre; abajo, entre Nadalin y Gabrielli saldrá el lateral derecho, en la zaga jugará Gentiletti acompañado de Callegari (a menos que decidan arriesgar a Lema, que sale de una distensión) y por izquierda Mariano Bíttolo.

Lema ya no siente dolor, pero hay dudas sobre su presencia. (Sitio oficial)



En el mediocampo, Jerónimo Cacciabue y Mauro Formica parecen fijas. Y en el puesto de 5, no habría que descartar al recién llegado Julián Fernández, que dijo llegar con buen ritmo y ganas de estar entre los once. Si no lo largan a la cancha, jugará el juvenil Juan Manuel Requena.

Arriba, hay más dudas: Alexis Rodríguez, Francisco Fydriszewski y Maxi Rodríguez pican en punta, pero tranquilamente podría jugar de entrada Lucas Albertengo en lugar del Polaco.

Con todo esto, la más probable a esta hora es: Alan Aguerre; Facuando Nadalin, Stefano Callegari, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Juan Manuel Requena, Mauro Formica; Alexis Rodríguez, Francisco Fydriszewski, Maxi Rodríguez.