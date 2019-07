Newell's recibirá el domingo a las 13.15 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut en la nueva Superliga. Y el DT del flamante integrante de la elite del fútbol argentino, Gustavo Coleoni, aceptó que su equipo no llegará al estreno de la mejor manera.

"Somos el equipo con menos sesiones de entrenamiento y el que más jugadores contrató por armar un equipo nuevo. Hubiéramos necesitado entre 15 o 20 días más de trabajo", señaló el cordobés Coleoni en Zapping Sport (Radio 2).

"Hemos hecho una pretemporada atípica, con jugadores que fueron llegando durante el trabajo y hay que nivelar bien las cargas. Todavía estamos trabajando en eso. Pero por lo poco que pudimos trabajar en lo táctico, en el amistoso con Talleres vimos cosas positivas", añadió quien llegó como reemplazante de Marcelo Fuentes.

Coleoni jugó en la primera de Talleres y es DT desde 2006.



Para Coleoni, "no ha sido muy normal lo que ha pasado con nosotros: hemos ascendido a lo último, hemos tenido una semana para dar de baja a más de la mitad del plantel y a partir de ahí, traer entre 10 o 12 refuerzos y 4 o 5 incorporaciones. Y seguimos esperando refuerzos. Pero no podemos quejarnos porque esto pasa porque ascendimos".

"Estamos en la etapa de ensayo, de probar y disipar dudas. Y hay equipos que están consolidando conductas deportivas para adecuarlas al juego. Tenemos que hacer un poco todo junto: elegir, sacarnos las dudas y trabajar para consolidar ideas dentro de la cancha. Debemos aceptar que es nuestra realidad", tiró el DT, que había llegado para evitar el descenso y logró subir a primera.

Sobre el encuentro ante la Lepra, el técnico piensa que "todo pasa por lo que podamos hacer nosotros, nuestro convencimiento, por nuestra valentía para enfrentar a un equipo urgido por la tabla de promedios, algo a lo que no está acostumbrado".