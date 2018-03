Las lesiones en Central y la “tremenda presión” del fútbol actual

El director del departamento médico de Rosario Central, Juan Carlos Mazza, aseguró que las últimas y repetidas lesiones registradas en el plantel no se explican por errores de los especialistas, cuestionó la “ansiedad” del periodismo deportivo, a quienes “opinan sin saber” y habló de cómo el fútbol mutó para ser un juego con “tremenda presión”.

"Tuvimos doce lesiones, de las cuáles seis son lesiones musculares genuinas y otras seis, devenidas de traumatismos", aclaró el profe Mazza en el programa A diario (Radio 2).

Entre las lesiones por trauma puso como ejemplo las bajas de Mauricio Martínez y la segunda de Marco Ruben. También dio un ejemplo de un caso reciente: Jeremías Ledesma, el arquero canalla: “Sufrió un traumatismo en zona de ingle que afectó el aductor. Cuando hacemos resonancia magnética aparece el edema. Entonces el médico pone en el informe “edema” y hasta que no resuelva no vamos a saber si el músculo está lesionado o no. Y nos mataron , una enorme cantidad de periodistas periodistas”.

“Uno pone «edema» y dicen que es para ocultar un desgarro, pero hasta que no resuelve el edema, ¿qué quieren que haga?, que ponga una radiografía del hombre nuclear para saber que hay debajo del edema. Es increíble, la ansiedad de la gente es increíble, nos vamos a morir quemados”, replicó el especialista en medicina del deporte.

Y reforzó: “Tenemos bajo control todas las variables pero en este país, mamita querida, entre las opiniones que no saben y de las que creen saber...”.

Los tiempos de los dueños del fútbol

Por otro lado, el coordinador del área biomédica canalla aseguró que el equipo médico actual es el mismo que trabajó en los períodos de Eduardo Coudet y Paolo Montero, y sigue la evolución de las bajas. “Tenemos una estadística con la tasa de lesiones en nuestro equipo y la comparamos con otros clubes: son similares”, dijo.

Mazza destacó que club de Arroyito cuenta con las mejores tecnologías y equipos para el trabajo físico, para verificar exigencias y eventuales sobrecargas. “Esta pretemporada fue la que más control tuvimos y circunstancialmente fue el período que más lesiones tuvimos. Entonces uno se agarra de los pelos y trata de deducir cosas”, abundó.

"Hicimos una pretemporada para llegar al pico de rendimiento en los partidos más importantes y decisivos en la Copa Sudamericana, entre abril y mayo", aseguró.

En ese sentido, cuestionó el tiempo exiguo para trabajar en el verano entre torneo y torneo. "Las pretemporadas deberían demorar un mínimo de ocho semanas. Hacerla en cinco o seis es un invento y en tres, mucho menos", señaló. Si bien aclaró que los jugadores hicieron 18 entrenamientos en 23 días de vacaciones, criticó a los organizadores del torneo argentinos y el cronograma de trabajo.

“Los responsables son la AFA y los dueños de la televisión porque hay que jugar cuando ellos quieren. Jugamos con 40 grados de calor, ocho o diez partidos”, cargó y afirmó que los futbolistas se deshidratan aunque tomen “tres litros de agua antes durante y después del partido”.

¿Messi es mejor que Maradona?

En la extensa nota con Alberto Lotuf y David Luis, Mazza se metió en un debate sin fin: ¿cuál fue el mejor jugador de la historia? Lo hizo, por supuesto, desde su perfil profesional: “En 1970 los jugadores corrían 7 mil metros, la tocaban, hacían firuletes y la técnica era maravillosa”.

“Hoy, nuestros jugadores corren entre 10 mil y 11.500 metros, bien o mal, con presión y falta de espacio”, diferenció.

“Por eso no se puede comparar a Di Stéfano con Pelé, a Pele con Maradona y a Maradona con Messi. Porque Messi corre con un espacio y tiempo de recepción y pase de balón, con la marca encima, que es de terror con respecto a los anteriores. Hoy se juega con una tremenda presión”, sintetizó.