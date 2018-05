Leal: “Después de lo de esta noche, más aún me quiero quedar en Newell’s”

Luis Leal fue, con sus goles, la gran figura de Newell’s en la victoria de esta noche ante Atlético Paranaense. Se fue ovacionado por los hinchas y dio un mensaje esperanzador de cara a su continuidad: “Después de lo de esta noche, que quiero quedar acá”.



“Estoy contento por el rendimiento del equipo, porque ganamos, y por mi nivel personal. Hubo un cambio de actitud. Me pone triste que no clasificamos, pero ganamos y dejamos todo en la cancha”, dijo el portugués.



La Pantera se lamentó por el cabezazo que pudo ser el tercero, pero se fue desviado por poco: “Estuve muy cerca del tercero, pero ya pasó. Ahora hay que pensar de acá en adelante”.

“Después del partido de hoy, tengo más ganas de quedarme acá. Voy a seguir trabajando”, tiró. En la cancha, trascendió que este mismo viernes su representante, Pedro Aldave, se reunirá con la dirigencia y el juez Fabián Bellizia para acelerar los trámites necesarios para su permanencia en el club.



Bianchi se despidió



Como contrapartida, Bruno Bianchi aceptó que esta noche jugó su último partido en el Coloso con la camiseta de Newell’s. “Sí, en esta cancha, con esta camiseta, es mi último partido. Yo pertenezco a Atlético y tengo que regresar”, dijo.



El defensor remarcó: “Quedamos eliminados y es una lástima, pero nos vamos muy satisfechos porque hicimos un gran trabajo. Lo importante es que ganamos y el equipo está agarrando confianza”.



“La gente en esta última etapa se siente identificada con el equipo”, agregó, mientras la cancha despedía al plantel con aplausos.



Y cerró: “Me llevo un recuerdo muy lindo, hemos pasado momentos buenos y malos, me he sentido bastante bien. Me voy satisfecho”.



Fertoli, la otra figura



“Nos vamos con las manos vacías, pero el reconocimiento de la gente es fundamental. Hicimos méritos para meter el tercero, pero jugábamos con riesgo, con los defensores mano a mano, y en una contra nos hicieron el gol que nos eliminó”, dijo el Rayo.



El gestor del primer tanto tiró: “No nos alcanzó, pero la gente demostró incluso antes del partido que estaba esperanzada, que sentía que podíamos. Y nosotros también”, concluyó.