Leal: “Tenemos un problema mental cuando salimos del Coloso”

Newell’s volvió a perder fuera del Coloso y eso ya se está haciendo costumbre: lleva diez encuentros sin ganar en esa condición. “Tenemos un problema mental cuando salimos del Coloso”, tiró Luis Leal.



“Preocupa esa racha. Creo que es un problema mental del equipo: afuera de casa tenemos un fantasma encima. Y cuando jugamos en casa lo hacemos con ganas de revertir todo eso malo que hicimos afuera. Hay que cambiarlo, eso no puede pasar más”, añadió.



Para la Pantera, “intentamos pelearlo hasta el último momento, pero volvemos a perder partidos por errores nuestros: por pelota parada, que es algo de lo que hablamos mucho pero continúa pasando”.



“En el primer tiempo había espacio para jugar, pero no fuimos lúcidos para levantar la cabeza y aprovecharlo. Ellos sí lo hicieron. El golazo influenció mucho en el marcador. Ellos pudieron aprovechar las que tuvieron”, cerró.



De Felippe, "convencido"



"Tengo convencimiento y creo en el trabajo que hacemos. Me hago responsable y me quedo a trabajar para que esto mejore", dijo, por su parte, el entrenador.



"Hay que tener calma. Soy responsable de todo. Si los resultados no ayudan, empiezan las dudas. Pero hay que tener rebeldía y salir a jugar todos los partidos como lo hacemos de local. Hoy se mejoró bastante, pero no estuvimos precisos", acotó.