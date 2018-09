Ledesma: "El Patón nos pidió que fuéramos decididos a un palo"

Jeremías Ledesma fue el héroe de la noche para Rosario Central. El golero le detuvo el penal a Ortiz y propició que el Canalla se metiera en octavos de final de la Copa Argentina. Claro, también por mérito de los pateadores, que no fallaron ni uno.



"El Patón nos pidió que fuéramos decididos a patear a un palo. Y lo mismo me dijo a mí, que eligiera y fuera con confianza. Por suerte se nos dio. Trato de hacerle caso a la gente de experiencia como él", dijo el 1 auriazul apenas terminado el pleito.



Según Ledesma, "fue un partido muy parejo. Nosotros en algún momento perdimos la pelota, pero lo aguantamos bien, sin sufrir tanto".



Finalmente, destacó el valor anímico de este triunfo: "Nos viene bien para cambiar la imagen que habíamos dejado con Racing, sobre todo en el segundo tiempo. No habíamos tenido un bune partido y hoy por suerte nos llevamos la clasificación".