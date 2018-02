Leo Fernández: "El empate fue justo para los dos"

El entrenador canalla Leo Fernández valoró el punto obtenido en la Fortaleza ante Lanús por la fecha 17ª. A su entender, tuvieron chances para “aumentar el marcador” aunque destacó que el granate “no es un rival sencillo”. Habló sobre el posible ingreso de Néstor Ortigoza para el próximo partido ante Godoy Cruz, ya que Leonardo Gil llegó a la quinta amarilla.

En contacto con la prensa, el técnico manifestó que la igualdad fue “un resultado positivo”, ya que fue “un partido de trámite dividido”. "Nos quedamos con un buen punto que hay que revalidar de local", opinó.

"Me gustó más el segundo tiempo. Las variantes (Marco Ruben, Washington Camacho y Joel López Pissano) entraron bien. El empate fue justo para los dos. Lanús no es un rival sencillo. Tuvimos chances para aumentar el marcador, pero me quedo conforme porque (el conjunto de Ezequiel Carboni) es complicado, difícil”, añadió.

"Los chicos están para acompañar, hacer su trabajo y no hay que exigirlos por demás. Hay que llevarlos con calma y tranquilidad, no hay que quemar etapas", concluyó.

De cara a la fecha 18ª, donde el Canalla recibirá a Godoy Cruz el próximo sábado, Leo Fernández no podrá contar con el Colo Gil por acumulación de amonestaciones. Consultado sobre quién podría ocupar ese lugar en el mediocampo, el DT dijo que evaluarán la semana de Néstor Ortigoza, quien este sábado no sumó minutos de juego.