Llop fue despedido de Newell's

Juan Manuel Llop dejó de ser el técnico de Newell's. En la tarde de este lunes, el Chocho se reunió con el presidente Eduardo Bermúdez, quien le comunicó que la decisión de la Comisión Directiva era despedirlo.

"Se generó un clima nocivo y es difícil trabajar de esta manera", indicó el ya ex DT de la Lepra en contacto con el canal TyC Sports.

"Hoy vengo de Buenos Aires y me encuentro con un audio del vicepresidente diciendo que vine a robar plata", manifestó el DT, quien agregó: "Lo importante es estar tranquilo con la conciencia de uno, y yo lo estoy".

El audio filtrado al que hace referencia el entrenador es el que tiene como protagonista al vicepresidente Juan Mattia afirmando: "Es un caradura hijo de p... Salió a hablar, es un traidor. La c... de su madre, estamos todos con una bronca, loco. Nos quiere robar la plata".

"No vine a Newell's a ganar plata, vine porque quiero al club", continuó Llop, y recordó que previo a tomar el cargo "todo el mundo me decía que me quede en Rafaela".

Sus números en la Lepra

Llop asumió el 26 de junio de 2017 como reemplazante de Diego Osella, que también había renunciado por diferencias con el presidente Eduardo Bermúdez.

El DT dirigió a la Lepra 18 partidos, de los cuales ganó apenas cuatro, empató cinco y perdió nueve, cosechando el 33% de los puntos.

La derrota en el clásico fue uno de los puntos más flojos de su gestión, que intentó seguir su curso en un club plagado de problemas económicos y dirigenciales.