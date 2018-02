Llop y los insultos del vice: "Imaginate si despierta Isaac y lo ve en el club"

Juan Manuel Llop no es más el técnico de Newell's pero su salida tuvo varios condimentos, sobre todo en la previa, que fueron claves para incomodar y hacer enojar al Chocho.

Este martes en Zapping Sport (Radio 2), el DT se mostró molesto por el trato recibido por el vicepresidente Juan Matías, quien en un audio que se filtró esta semana –horas antes de una reunión clave con Bermúdez para resolver su continuidad–trataba de "traidor" y "ladrón" al técnico.

"No me llamó para pedirme disculpas, igual no se las aceptaría, siendo que es un vicepresidente y se expresa así", afirmó el Chocho, quien luego tiró: "Imaginate si se despierta Isaac Newell y ve a Juan Matías en el club, dios mío...".

"En la reunión que tuve con Bermúdez le manifesté que así no se podía seguir", prosiguió, pero dejó en claro que su intención siempre fue continuar aunque no en estas condiciones.

"Me tocó dirigir a Newell's en los dos peores momentos de su historia y tal vez este no era el indicado para volver", dijo el Chocho, quien igualmente se mostró agradecido con el presidente: "Mi paso por el club se lo tengo que agradecer en principio a Eduardo (Bermúdez) que me trajo, a los jugadores, a la gente del Club. Lamentablemente se termina todo cuando estaba recién empezando".